Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir

05.08.2022 10:09

Malatya'da 2 büyük deprem olacağını iddia eden İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, "Malatya, Pütürge ve Erkenek segmentlerinin kırılmasıyla birlikte 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir" uyarısında bulundu. Kent merkezinde ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Onat, "Özellikle Malatya merkezin elde geçirilmesi ve akademik çalışmaların yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda deprem uzmanı olan Doç. Dr. Onur Onat'tan Malatyalılar için korkutan deprem uyarısı. Doç. Dr. Onur Onat, Malatya'nın, Pütürge ve Erkenek segmentlerinin kırılmasıyla birlikte 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki deprem riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, kent merkezinde ciddi manada çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

"PÜTÜRGE VE ERKENEK SEGMENTLERİNDE 7.2'LİK BİR DEPREM OLABİLİR"

Malatya'nın Doğu Anadolu fay hattına çok yakın olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Onur Onat, "Malatya Doğu Anadolu'nun en önemli geçiş güzergahlarından bir tanesi fakat şöyle bir talihsizliği var, Doğu Anadolu fay hattına da çok yakın. Doğu Anadolu fay hattının da Pütürge ile Erkenek segmentinin tam birleştiği noktada bulunmakta. Malatya'yı bekleyen iki riskli deprem senaryolardan biri Pütürge segmentinde kırılmamış olan kısmın kırımı bu durumda 6.6 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Özelliklede Sincik başlangıç noktasında bulunan Erkenek segmentin de kırılmasıyla da yapılan hesaplamalara göre maksimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem riski Malatya'yı beklemektedir. Doğu Anadolu fay hattı yerleşim yerlerine 20, Malatya merkeze 40 kilometre mesafede yer almaktadır. Bir deprem senaryosunda maalesef 0.15 G ila 0.3 G arasında bir deprem ivmesi beklenmektedir. Bu ivmede 7 ila 10 şiddetinde bir deprem üretebilir" dedi.

Bir ilimiz diken üstünde! Her an 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

"KENT MERKEZİNİN ELDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Kent merkezinde ki yapısal durumun elden geçirilerek akademik çalışmaların yapılması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Onur Onat, "Malatya, Doğu Anadolu fay hattının iki segmentinin birleştiği bir noktada bulunmaktadır tabi bu bir risktir. İnsan hayatını etkileye bilecek mesafe 20 kilometreye kadar düştü. 20 kilometre insanların yaşam merkezlerinin başladığı nokta. Malatya merkezi düşünecek olursak, 40 kilometre mesafede buda çok ciddi tahribat yapabilecek düzeyde. Özellikle Malatya merkezin elde geçirilmesi ve akademik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Bir ilimiz diken üstünde! Her an 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Doç. Dr. Onur Onat

"PROJEYİ SUNDUK"

Bu bağlamda biz bir yıl önce önemli bir adım attık. 'FBG-2021-2566: Malatya'daki Tarihi Eserlerin Operasyonel Modal Analizi ve Sismik Performans Değerlendirmesi' başlığıyla bir proje sunduk. Üniversitemizde projemize kıymet vererek ihtiyaç duyulan cihazları almamızı sağladı. Gerek, Büyükşehir Belediyesi gerek Battalgazi Belediyesi'nin bizlere çok değerli destekleri olmuştur. Bu anlamda Belediye Başkanlarımız ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
İstanbul'dan Malatya'daki köyüne dönerek böğürtlen üreticisi oldu İstanbul'dan Malatya'daki köyüne dönerek böğürtlen üreticisi oldu
Kaynak: İHA

Onur Onat, Erkenek, Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
10:44 Müslüme olayını kapatmak istiyorlar! Aile üyelerinin ifadeleri duruşmayı daha karmaşık hale getirdi
10:33 KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
10:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:21 Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
10:12 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:12 AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti
09:52 Sultangazi'de polis merkezinin yanında yapılan yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu
09:47 Teletabiler'deki gülümseyen güneş bebek Jessica Smith'in son görüntüsü ortaya çıktı
09:41 Bolu'da facia! Defineci kullandığı hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 11:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement