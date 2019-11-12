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Malazgirt'te "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans

6 saat önce

Malazgirt Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenledi.

Malazgirt'te

Malazgirt Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenledi.

Malazgirt Kültür Merkezindeki program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Konferansta konuşan Müftü Bünyamin Emrah Demirtaş, Hz. Muhammed'in güzel ahlakı ve aile hayatına verdiği önemli ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Demirtaş, Hz. Muhammed'in aile hayatına bakışı üzerinden örnekler vererek, tavsiyelerde bulundu.

Programa, Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, okul idarecileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malazgirt, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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