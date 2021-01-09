Mali'de 2 jandarma öldü - Son Dakika

Mali'nin kuzeydoğusunda düzenlenen saldırıda 2 jandarma yaşamını yitirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Timbuktu'daki kontrol noktasına ilerleyen jandarma birliğinin kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradığı bildirildi.
Açıklamada, 2 jandarmanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Timbuktu bölgesinde yer alan Gourma'da da cuma günü Fransa'nın Barkhane Operasyonu'nda görev yapan 6 asker yaralanmıştı.
Barkhane Operasyonu'nda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.
Kaynak: AA
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