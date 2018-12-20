Son Dakika Haberleri: Malkara'da Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı

Malkara'da Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Malkara'da Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Malkara Ziraat Odası toplantı salonunda, SYDV Müdürü Selda Köroğlu'nun yönettiği ve mahalle muhtarlarının katılımı ile yapılan seçimde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyeliğine 1 yıl süreyle Yeni Mahalle Muhtarı Ayhan Ihlamur ve Ahmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ünal Arslan seçildi.

Seçimin hayırlı olmasını temenni eden Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, seçilen muhtarları tebrik edip, başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:59 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye Küstah Tehdit!

CHP'li Belediye Başkanı "Hakkımda Dedikodu Yapılıyor" Deyip Partisinden İstifa Etti Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:04:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara'da Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]