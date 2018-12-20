Malkara'da Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti yönetim kurulu üyeleri belirlendi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti yönetim kurulu üyeleri belirlendi.
Malkara Ziraat Odası toplantı salonunda, SYDV Müdürü Selda Köroğlu'nun yönettiği ve mahalle muhtarlarının katılımı ile yapılan seçimde, Kaymakamlık
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyeliğine 1 yıl süreyle Yeni Mahalle
Muhtarı Ayhan Ihlamur ve Ahmetpaşa
Mahallesi Muhtarı Ünal Arslan
seçildi.
Seçimin hayırlı olmasını temenni eden Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, seçilen muhtarları tebrik edip, başarılar diledi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:59 Kaynak: İHA
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