Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye halatla tırmandı - Son Dakika
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Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye halatla tırmandı

16.08.2022 21:58

Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye halatla tırmandı Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi.

Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye halatla tırmandı

İSTANBUL - Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi. Yan yatan geminin içine giren genç halatla üst noktalarına çıkarak içerisinde gezdi. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile görüntüledi.

Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı. Gemi içerisine giren genç ise dakikalarca yan yatan gemide gezdi. Gençlerin tehlikeli eğlencesi pes dedirtti.

Görüntülerde, yan yatan gemiye giren gencin, halatla tırmandığı ve gemi içerisinde gezdiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye halatla tırmandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye halatla tırmandı - Son Dakika
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