Maltepe'de yanan askeri alanın son hali böyle görüntülendi - Son Dakika

Maltepe'de yanan askeri alanın son hali böyle görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve helikopterin 4 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yanan alanın son hali havadan görüntülendi.

Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'nda dün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın, 4 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle tahrip olan alandaki son durum drone ile havadan görüntülendi.