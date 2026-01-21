Manavgat\'ta Kaza: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin emniyet şeridindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.R. idaresindeki 07 L 8753 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 07 BNR 675 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.R. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlı ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA