Manavgat\'ta Kırmızı Işıkta Zincirleme Kaza

Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara otomobilin çarpması sonucu meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza; İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir K'nin kullandığı 07 CCD 844 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Ü.'nün kullandığı 07 BEC 386 plakalı otomobile, bu otomobil de çarpmanın şiddetiyle önünde bekleyen Mehmet Ç.Y.'nin kullandığı 07 JJ 972 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA