Manavgat'ta pandemi önlemleri arttırıldı - Son Dakika

Manavgat'ta pandemi önlemleri arttırıldı

17.03.2021 13:43
Manavgat'ta pandemi önlemleri arttırıldı, System.String[]

Manavgat Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Manavgat Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dezenfekte çalışmaları, kent halkının hizmet aldığı tüm kamu ve kuruluşlarında rutin olarak gerçekleştiriliyor. Manavgat'ta da görülen mutasyonlu virüs için hijyen çalışmalarını hızla gerçekleştiren Manavgat Belediyesi, ayrıca halkın yoğun olarak kullandığı park, bahçe, yollar, meydanlar gibi kamusal alanları da dezenfekte ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, " Ekiplerimiz, halkımızın hizmet aldığı kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kentimizde mutasyonlu virüsün görülmesinin ardından önlem ve tedbirlerimizi arttırarak çalışmalarımızı bir kat daha hızlandırdık. Halkımızın temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymasını önemle rica ediyoruz. Manavgat Belediyesi, yer ve zaman mefhumu gözetmeden pandemi çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Manavgat'ta pandemi önlemleri arttırıldı
Manavgat'ta pandemi önlemleri arttırıldı
Manavgat'ta pandemi önlemleri arttırıldı
Manavgat'ta pandemi önlemleri arttırıldı

Manavgat, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta pandemi önlemleri arttırıldı - Son Dakika


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