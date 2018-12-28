Son Dakika Haberleri: Manço Kardeşler Kızılcahamam'da

Manço Kardeşler Kızılcahamam'da

8 dakika önce

Kızılcahamam Orhangazi Ortaokulu tarafından Barış Manço anısına düzenlenen etkinliğe, sanatçının oğulları Doğukan ve Batıkan Manço da katıldı.

Manço Kardeşler Kızılcahamam'da, System.String[]
Kızılcahamam Orhangazi Ortaokulu tarafından Barış Manço anısına düzenlenen etkinliğe, sanatçının oğulları Doğukan ve Batıkan Manço da katıldı.

Öğrenciler, Manço kardeşleri, okul önünde, gitar ve keman eşliğinde Barış Mahço'nun "Unutamadım" adlı şarkısını seslendirerek karşıladı.

Duygulanan Manço kardeşler, sınıfları ziyaret etti, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu, Barış Manço'nun unutulmaz programlarından "Adam olacak çocuk" gösterisini izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Doğukan ve Batıkan Manço'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul müdürü Serdar Yurtyeri, Manço kardeşlere günün anısına plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:39 Kaynak: AA

Orhangazi, Batıkan Manço, Barış Manço, Kızılcahamam, Kültür Sanat
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