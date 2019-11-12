Son Dakika Haberleri: maNga Fikret Şeneş'e saygı albümünde
Son Dakika Magazin maNga Fikret Şeneş'e saygı albümünde - Son Dakika Magazin

maNga Fikret Şeneş'e saygı albümünde

6 saat önce

maNga grup elemanları, proje albümde yer almaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirtirken şu sözleri dile getirdi: "Türk müziğinin en önemli isimlerinden ve yapı taşlarından saygıdeğer Fikret Şeneş'in saygı albümünde bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz.

maNga Fikret Şeneş'e saygı albümünde, System.String[]

maNga grup elemanları, proje albümde yer almaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirtirken şu sözleri dile getirdi: "Türk müziğinin en önemli isimlerinden ve yapı taşlarından saygıdeğer Fikret Şeneş'in saygı albümünde bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile şarkısı da çok sevdiğimiz ve yeniden düzenleyerek yorumlamak istediğimiz bir şarkıydı."

Fikret Şeneş, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:08 
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