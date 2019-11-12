maNga Fikret Şeneş'e saygı albümünde

maNga grup elemanları, proje albümde yer almaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirtirken şu sözleri dile getirdi: "Türk müziğinin en önemli isimlerinden ve yapı taşlarından saygıdeğer Fikret Şeneş'in saygı albümünde bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile şarkısı da çok sevdiğimiz ve yeniden düzenleyerek yorumlamak istediğimiz bir şarkıydı."