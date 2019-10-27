Son Dakika Haberleri: Manisa cinsel terapist aşık sorun yaşayan çiftler çekinmeden başvursun
Son Dakika Güncel Manisa cinsel terapist aşık sorun yaşayan çiftler çekinmeden başvursun

Manisa cinsel terapist aşık sorun yaşayan çiftler çekinmeden başvursun

1 saat önce

Cinsel terapist Aşık Sorun yaşayan çiftler çekinmeden başvursunManisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevli cinsel terapist Ecenur Aydın Aşık, cinsel işlev bozukluklarının tedavi edilebildiğini vurgulayarak, Sorun yaşayan çiftlerin doğru zamanda, hiç çekinmeden cinsel...

Cinsel terapist Aşık Sorun yaşayan çiftler çekinmeden başvursun

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevli cinsel terapist Ecenur Aydın Aşık, cinsel işlev bozukluklarının tedavi edilebildiğini vurgulayarak, Sorun yaşayan çiftlerin doğru zamanda, hiç çekinmeden cinsel terapiste başvurması gerekmektedir dedi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde geçen hafta, cinsel terapi bölümü hizmete girdi. Bu bölümde görev yapan cinsel terapist Ecenur Aydın Aşık, cinsel sorunlar yaşayan çift ya da bireylerin problemlerini tespit edip, tedavi uygulayacak. Cinsel sorunlar hakkında bilgi veren Aşık, Cinsel bilgi, kişinin doğuştan gelen dürtüleriyle, kendi kendine keşfettiği bir olay. Kişinin ailesinin ve toplumun tutumu ayrıca çevreden edinilen bilgilerle geliştirilebilir. Çevreden edinilen yanlış bilgiler, cinsel sorunlara sebep olabilir. Kadınlarda, baskıcı toplumun da büyük etkisiyle cinsel sorunlar görülebiliyor. Cinsel birleşme sorunu olan ağrılı, kaygılı veya hiç cinsel birleşememenin olduğu 'vajinismus' durumu yaşanabiliyor. Bu çoğunlukla, baskıcı toplum ve baskıcı aile tutumundan kaynaklanır. Aynı zamanda edinilen kirli bilgilerle, kişi de oluşan kaygıyla cinsel birleşme sorununa sebep olur. Ek olarak yine toplumun, kültürün, erkeklerde sebep olduğu durum ise cinsel performansa aşırı bir sorumluluk yükleyerek başka sorunlara sebep olabilir. Yani toplumun, ailenin ve kültürün cinsel sorunlara çok büyük olumsuz etkisi vardır dedi.

Kadınlarda ve erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının farklılık gösterdiğini belirten Aşık, Kadınlarda en sık gördüğümüz cinsel istek azlığı, orgazm bozukluğu ve cinsel birleşme sorunu olan 'vajinismus'tur. Erkekler ise cinsel istek azlığı, boşalma sorunları ve de sertleşme sorunlarıdır. Kişilerin tedavi arayışları, kültürel baskılar nedeniyle utanma, kendi içlerine kapanmaya neden olduğu için ne yazık ki tedavi arayışları olmamaktadır. Oysa cinsel işlev bozuklukları tedavi edilebilen durumlardır. Öncelikle kişi başvurduğu zaman bu durum anatomik mi, yoksa ruhsal mı onu ayırt etmek gerekir. Organik, anatomik olan kısım daha azken, ameliyat veya ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Diğer ruhsal kısım ise daha büyük bir kapsamı ele alır ve de bir cinsel terapist tarafından tedavi edilir. Sorun yaşayan çiftlerin, doğru zamanda, hiç çekinmeden cinsel terapiste başvurması gerekmektedir dedi.

Manisa cinsel terapist aşık sorun yaşayan çiftler çekinmeden başvursun

Manisa, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:21 Kaynak: DHA
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