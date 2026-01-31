Manisa'da 46 Taklit Firma Belirlendi - Son Dakika
Manisa'da 46 Taklit Firma Belirlendi

31.01.2026 16:50
Gıda denetimlerinde taklit ve tağşiş yapan 46 firma tespit edildi, Ocak'ta 7 firma daha eklenecek.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, "Manisa ilinde 46 tane taklit ve tağşiş yapan firma oldu. Ocak ayında da 7 firmayı taklit ve tağşiş listesinde yayımlıyoruz" dedi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, güvenli gıdaya ulaşma noktasında yürütülen gıda ve yem denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İl Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı boyunca 33 binin üzerinde denetim gerçekleştirdiğini belirten Karayılan, Manisa'da taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 46 firmanın bakanlığın listesinde yayımlandığını, 2026 yılının Ocak ayında ise 7 firmanın daha bu listeye eklendiğini söyledi.

Gıda denetimlerinde özellikle çapraz denetimlere önem verdiklerini vurgulayan Karayılan, bu yöntemle "gıda terörü"nün önüne geçildiğini ifade etti. Manisa'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın aynı zamanda birer denetleyici olduğunu belirten Karayılan, vatandaşlardan destek beklediklerini kaydetti. Alo Gıda 174 hattı üzerinden yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini dile getiren Karayılan, işini düzgün yapan firmaları tebrik ederken, kurallara uymayanların ise sürekli takip edildiğini vurguladı.

Karayılan açıklamasında, "Gıda olmazsa olmazımız. Güvenli gıdaya ulaşmak hepimizin hakkıdır. Gıdada da asla ve asla yanlışa taviz yok. Bütün çalışmalarda, denetimlerde bunu görüyoruz. 2025 yılında 33 binin üzerinde denetim yaptık. 18 binin üzerindeki gıda işletmesini tamamlamış olduk. 18 bin işletmenin her birinin yılda en az 4 defa denetlenmesiyle 60 bin denetim sayısına ulaşmamız gerekiyor. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili asla affetmeyiz ve bu ürünlerin tamamını imha ederiz. Bozulmuş ürünleri asla affetmeyiz. Her gün taklit veya tağşiş yapan firmalarla uğraşıyoruz. Manisa ilinde 46 tane taklit ve tağşiş yapan firma oldu. Ocak ayında da 7 firmayı taklit ve tağşiş listesinde yayımlıyoruz" dedi.

Gıda denetimlerinde çapraz denetim uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Karayılan, "Hak etmiş olan, düzenli ve doğru çalışan firmalara destek çıkmanın yolu, yanlış yapan firmaların egale edilmesidir. Biz de sahadaki gücümüzü buraya yansıtıyoruz. Gıda denetiminde görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çapraz denetimler yaptık; Demirci'de görev yapan tüm gıda denetimcilerimizi Köprübaşı'na, Yunusemre'de görev yapanları ise Şehzadeler'e gönderdik. Böylece işletmeleri farklı bakış açılarıyla denetledik. İşini düzgün yapan firmaları canı gönülden tebrik ediyorum. Ancak işini düzgün yapmayanların ensesindeyiz. Bizden kaçış yok. İşinizi düzgün yaptığınız sürece size şükranlarımızı arz ederiz" ifadelerini kullandı.

Denetimlere bizzat katıldığını da belirten Karayılan, gıda denetimlerinde kurallara uymayanlara ve hijyene önem vermeyenlere göz açtırmayacaklarını söyledi. Karayılan, "Bizim amacımız kimsenin canını yakmak değil, doğruyu bulabilmek ve hijyeni sağlayabilmektir. Ceza yazmaktansa firmaların kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Alo Gıda 174 hattı üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Buraya gelen tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Görüşlerinize ve yardımlarınıza ihtiyacımız var. Her bir tüketiciyi bir denetleyici olarak kabul ediyoruz. Manisa'daki 1,5 milyon insandan bu desteği bekliyoruz. Ocak ayında yayımlanan 7 firmayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk, savcılık gerekli işlemleri yapıyor. Taklit ve tağşiş yapan 46 firmayı ise sosyal medya hesaplarımızda ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın internet sitesinde yayımladık. Biz asla yanlış yapanın yanına bırakmayacağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Yerel, Son Dakika

17:41
17:22
16:44
16:33
15:34
15:08
