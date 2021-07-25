Manisa'da 590 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde 590 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyazı Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda M.Ç. (34) ve E.Ö. (56) yetiştirdikleri Hint kenevirlerini sularken yakalandı. Jandarmayı fark ederek kaçan D.D'nin (46) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgede yapılan incelemede dereye yakın 6 farklı noktada, etrafı çevrili alanlarda Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Ele geçirilen 590 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.