Manisa'da ağılda çıkan yangında 40 hayvan telef oldu - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir hayvan ağılında çıkan yangında 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
Esenyurt Mahallesi Bağlarkurumu mevkiindeki Ali Tekin'e ait ağılda iddiaya göre sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede ağılı sardığı yangına bölgede yol olmaması nedeniyle müdahalede zorluk yaşandı.
Orman İşletme Şefliği ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
- Kaynak: AA
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