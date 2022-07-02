Manisa'da ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği

02.07.2022 17:40
Manisa'da ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği

- Manisa'nın Salihli ilçesinde ehliyet sınavına giren 2 kişi, kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan ses ve kulaklık düzeneğiyle yakalandı.

- Manisa'nın Salihli ilçesinde ehliyet sınavına giren 2 kişi, kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan ses ve kulaklık düzeneğiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Şüheda Caddesi'nde E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında adayların üzerinde üst araması yaptı. K.Ü (39) ile M.S.İ'nin (37) üst aramasında gömlek yaka kısmında kabartı olduğunu fark eden polis, detaylı üst aramasında kamera, ses düzeneği ve verici aparatı tespit etti.

Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 kişi 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde gözaltına alındı.

(Behzat Akcan/İHA)

YORUMLAR
500
Polisi bile şaşırtan kopya düzeneği Polisi bile şaşırtan kopya düzeneği
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 18:10:22. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement