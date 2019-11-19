Manisa'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Subaşı Mahallesi'nde 17 Kasım'da karşılaştığı eski eşi A.M. (37) ile tartışmaya başlayan M.T, çıkan kavgada A.M'yi bıçakla yaralamış, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Subaşı Mahallesi'nde önceki gün eski eşi A.M'yi bıçakladıktan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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