Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Simge Benginer'in (33) kullandığı 45 HZ 775 plakalı otomobil, Cengiz Aytmatov Caddesi üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zekeriya Eren (60) idaresindeki bisiklete çarptı.
Kazada, bisiklet sürücüsü Eren yaralandı.
Eren sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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