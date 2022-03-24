Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

24.03.2022 15:11
Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Simge Benginer'in (33) kullandığı 45 HZ 775 plakalı otomobil, Cengiz Aytmatov Caddesi üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zekeriya Eren (60) idaresindeki bisiklete çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü Eren yaralandı.

Eren sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bisiklet, Otomobil, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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