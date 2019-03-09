Son Dakika Haberleri: Manisa'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü

Manisa'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü

36 dakika önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.30 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi mevkisinde Manisa istikametinden Akhisar yönüne seyir halinde olan Ü.K. (51) yönetimindeki 45 HD 1474 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan M.T. (49) idaresindeki 45 AR 103 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, sürücü M.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri diğer sürücü Ü.K.'nın ise olay yerinden kaçtığını tespit etti. Firari sürücü Ü.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

İshakçelebi, Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi Kahraman İşçi, İntihara Kalkışan Genç Kızı Son Anda Kurtardı

Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:24:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]