Manisa'da sağanak ve dolu - Son Dakika

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Birçok kişi yağışa hazırlıksız yakalanırken, bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Manisa merkez ve ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından Kırkağaç ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Saat 14.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kişi dolu yağışına hazırlıksız yakalanırken, özellikle Karakurt ve Bostancı mahallelerinde sokaklar ve caddeler iri dolu taneleriyle beyaza büründü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Öten yandan dolu yağışı bağlarda da zarara neden oldu. Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, gelen ihbarlar üzerine bağlarda incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışmalarına başladıklarını dile getiren Doğan, "Yağışlarda, Karakurt ve Bostancı mahallelerinde gelen ihbarlarda dolu afetinin olduğuna yönelik bilgi aldık. Şu anda zeytin tam hasat sezonunda. İnşallah geniş alanlarda zararı olmamıştır. Tespit çalışmalarına bugünden itibaren başlayacağız. Gerekli tespit çalışmalarını yaparak, hasarı bakanlığımıza bildireceğiz" diye konuştu.