Manisa'da "Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Biyoekonomi Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklıkla ilgili konulara dikkati çekmek, çözüm önerileri sunmak amacıyla "Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Biyoekonomi Çalıştayı" düzenlendi.

Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde başlayan ve 2 gün sürecek çalıştayda çevre, su, toprak, hava kirliliği, küresel ısınma ve sera gazlarının yayılımı sonucunda oluşan iklim değişikliği konuları, alanında uzman akademisyenlerin ve yetkililerin katılımıyla masaya yatırılacak.

Çalıştayın açılışında konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, insanlığın yaşadığı çevreyi hoyratça kullanıp geleceğe kaliteli bir miras bırakmadığını belirterek "Gerek şehir yaşamının getirdiği gerekse de modern yaşamın getirdiği küresel yaptırımlar, bazen de dayatmalar bizim gelecek nesillere kaliteli bir dünya mirası bırakma noktasında pek de başarılı olmadığımızı, olamayacağımızı göstermekte." dedi.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de bitkisel üretimde su tasarrufu yapma arayışı içinde olduklarını dile getirerek "En fazla su tüketen sektör tarım. Bizden sonra sanayi yüzde 10-18 civarlarında. Dünya kaynaklarını üretirken en çok kullanan sektör tarım olarak mevzuat olarak çok önemli sorumluluklar düşüyor." ifadesini kullandı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise çiftçilerin artık mısır gibi yoğun sulama isteyen ürünler yerine daha suyla verim sağlayan ürünlere yöneldiğine dikkati çekerek "Su kaynaklarımızı güvence altına almadığımız takdirde tarıma dayalı potansiyelimizde sürdürülebilir olamayız. Manisalı üreticilerimiz ve işletmelerimiz de suyun kıymetinin farkındalar." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "İklim Değişikliğinin Gıda ve Tarım Alanındaki Mevzuatlara Etkisi", "Global Düzeyde Sürdürülebilirlik ve Biyoekonomi" ve "İklim Değişikliğinin Çevre ve Enerji Araştırmaları Üzerine Etkileri" konulu paneller yapıldı.

Çalıştayı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da takip etti.

Çalıştay yarın da çeşitli oturumlarla devam edecek.