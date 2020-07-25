Manisa FK, TFF 1. Lig yolunda finale kaldı

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final maçında Manisa Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu.

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final maçında Manisa Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu. Manisa FK ile Tuzlaspor, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de finalde karşı karşıya gelecek. Stat: Titanic Mardan Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Savranlar xx, Deniz Caner Özaral xx Manisa FK: Ömer xxx, Mehmet xx, Ali xx, Salih Zafer xx, Erhan xxx (Orhan dk. 89 ?), Sertaç xx (Zahit dk. 83 xx), Onur xx, Nizamettin xxx (Galip dk. 89 ?), Emir Alagöz xx (Oğuz dk. 51 xx), Umut xx, Serdar xx (Sinan dk. 83 xx) Sancaktepe FK: Emre x, Erdinç x, David Deniz x (Ahmet dk. 85 ?), Muharrem xx, Alaattin Hamza x (Selim dk. 46 x), Melik xx, Can xx, Halil İbrahim x (Ogün dk. 90+3 ?), Mehmet Ozan x (Bilal dk. 90+2 ?), Mert xx, İrfan x (Behlül dk. 74 x) Gol: Nizamettin (dk. 66) (Manisa FK) Sarı kartlar: Erdinç, Mert, Selim, (Sancaktepe FK), Emir Alagöz, Sertaç, Salih Zafer, Oğuz, Umut, Erman (Manisa FK) - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:07

Kaynak: İHA

Son Dakika

ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız

Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı

Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz

Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu

Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki genç boğuldu

Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim

Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu