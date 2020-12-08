- Manisa güne sisle uyandı - Son Dakika

- Manisa güne sisle uyandı
08.12.2020 09:52
- Manisa güne sisle uyandı Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı Manisa'da dün gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.
- Manisa güne sisle uyandı
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı
MANİSA - Manisa'da dün gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.
Manisa'da vatandaşlar güne yoğun sisle uyandı. Dün yağmurun ardından gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü şehirde hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşarken, şehir adeta sisin altında kayboldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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