Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

13.08.2022 19:18
Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ilıca Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki devriye görevi sırasında, polisi fark edince kaçmaya başlayan C.K'yi (32) yakaladı.

Şüphelinin yere attığı 13,11 gram metamfetamin ile hassas terazi yapılan arama sonucu bulundu.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada da 32,46 gram metamfetamin ele geçirildi.

C.K. işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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