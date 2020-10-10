Manisalı hayırsever iş adamı vatandaşlara maske ve kolonya dağıttı - Son Dakika

Manisalı hayırsever iş adamı Serkan Karan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede maske kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla kent merkezinde vatandaşlara maske ve kolonya dağıttı.

Cerrahi maske üreten bir firmadan temin ettiği 30 bin maske ile kolonyaları 5'er maske ve bir kolonyanın yer alacağı şekilde ambalajlar hazırlatan Karan, maske ve kolonyaları Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde ve şehirlerarası otobüs terminalinde vatandaşlara dağıttı.

Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada salgınla mücadelede maske kullanımının önemine dikkati çekmek, kendisi gibi diğer iş adamlarında da böyle bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu kararı verdiğini belirterek, "İnsanlarımızın belirli bir kısmı bir maskeyi defalarca kullanıyor, yeri gelip defalarca yıkadıktan sonra yeniden kullanıyor. Bir maskemizin etkisi 3 saat ile 12 saat arasındadır. Manisa halkımıza faydalı olabilmek adına böyle bir kampanya oluşturduk." dedi.

İlk seferde 30 bin adet maske dağıtacaklarını ifade eden Serkan Karan, 100 bin maske daha sipariş verdiğini, onları da ilerleyen günlerde dağıtacağını sözlerine ekledi.

Hazırlanan paketleri alan vatandaşlardan Nergis Dirik de işadamı Karan'a teşekkür ederek, "Çok güzel düşünmüş, çünkü alamayanlar da olabilir. Böylelikle maske kullanımı da artar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.