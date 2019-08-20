Son Dakika Haberleri: Manisaspor'da altyapıya takviye sürüyor
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Manisaspor'da altyapıya takviye sürüyor

1 saat önce

Borçları nedeniyle profesyonel transfer yapması yasak olan Manisaspor, altyapısına takviyeleri sürdürüyor.

Manisaspor'da altyapıya takviye sürüyor, System.String[]
Borçları nedeniyle profesyonel transfer yapması yasak olan Manisaspor, altyapısına takviyeleri sürdürüyor. Geçen sezon tamamı altyapı patentli kadrosu kalan siyah-beyazlılar, kendi bünyesi ve farklı kulüplerden Mert Uygun, Haktan Tozlu, Ferdi Özdek, Bilal Budak, Barış Güner, Burakcan Balcı, Vahap Aydemir ve Berkay Yaman'ı A takıma dahil etti. Bir kısmı geçen sezondan bu yana kulüp bünyesinde yer alan genç futbolcular, 6 aylık bekleme süreleri dolunca profesyonel yapılacak. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacak Manisaspor, eski yabancılardan Dimov'a olan borcu yüzünden FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle sezona eksi 6 puanla başlayacak.


Berkay Şahin, Mert Uygun, Manisaspor, Balcı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:57 Kaynak: DHA
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