Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Seçim Sürecinde Kendisine Dua Eden Halime Teyzeyi Evinde Ziyaret Etti

Mansur Yavaş Seçim Sürecinde Kendisine Dua Eden Halime Teyzeyi Evinde Ziyaret Etti

29 dakika önce

Mansur Yavaş seçim sürecinde kendisine dua eden Halime teyzeyi evinde ziyaret etti(Tür: Ankara)

Mansur Yavaş seçim sürecinde kendisine dua eden Halime teyzeyi evinde ziyaret etti

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:44 Kaynak: DHA

Ankara, Mansur Yavaş, Güncel
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