Mansur Yavaş Seçim Sürecinde Kendisine Dua Eden Halime Teyzeyi Evinde Ziyaret Etti
29 dakika önce
Mansur Yavaş seçim sürecinde kendisine dua eden Halime teyzeyi evinde ziyaret etti(Tür: Ankara)
Mansur Yavaş
seçim sürecinde kendisine dua eden Halime teyzeyi evinde ziyaret etti
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:44 Kaynak: DHA
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