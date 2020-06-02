Mansur Yavaş'tan sosyal medya genelgesi - Son Dakika

Mansur Yavaş'tan sosyal medya genelgesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya kullanımı konusunda personelin uyması gereken kurallara ilişkin bir genelge yayımladı.

Mansur Yavaş'tan sosyal medya genelgesi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya kullanımı konusunda personelin uyması gereken kurallara ilişkin bir genelge yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş tarafından belediyeye bağlı kuruluşlara gönderilen genelgeyle personel, tarafsızlık algısına zarar verecek sosyal medya paylaşımlarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Genelgede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7'inci maddesinde yer alan "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar." ifadelerini hatırlatan Yavaş, şöyle devam etti:

"Bütün personelimiz görevlerini yürütürken tarafsızlık ilkesine riayet ederek tarafsızlık algısına zarar getirecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmalıdır. Sosyal medya kullananlar görev ve unvanlarını kullanarak veya isimleriyle siyasi ve benzeri mesajlar vermeyecek, gerçek ve tüzel kişi ve kurumları hedef alan mesajlar yayınlamayacaklar ve karşılıklı gereksiz siyasi tartışmalara girmeyeceklerdir.

Paylaşımlarda ve kullanılan görsellerde bir siyasi partiye mensubiyeti açıkça işaret eden ifade, sembol, amblem, simge ve benzerlerinin doğrudan kullanılmasından ve belediye başkanı ve diğer üst düzey yöneticilere karşı övücü ifadelerden kaçınacaklardır. Bu hususlara aykırı hareket eden personel hakkında gerekli idari ve cezai işlemler yetkili amirleri tarafından yerine getirilecektir."

Belediye, bağlı idare ve iştiraklerin tüzel kişiliklerini veya çalışanlarını hedef alan her türlü saldırı, isnat ve iftiraların ilgili birimler tarafından izleneceğini vurgulayan Yavaş, "Bunlara ilişkin basın açıklamaları görevlendirilen basın ve halkla ilişkiler birimleri tarafından, hukuki başvurular ise birimlerin hukuk birimleri veya görevlendireceği kişilerce yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.

Devlet Memuru, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan sosyal medya genelgesi - Son Dakika

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