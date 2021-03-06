Manyas'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayılarının düşmesi için denetimlerde bulundu.

İlçe pazarında denetimlere başlayan Yıldız'a, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Boztepe, eşlik etti.

Kurallara uyan vatandaşlara ve pazarcı esnafına teşekkür eden Kaymakam Yıldız, üç işyerine de uyarılarda bulundu.

Kaymakam Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balıkesirimizi yüksek risk gurubundan bir an önce düşük risk gurubuna getirmeyi amaçlıyoruz. Bu da ancak vatandaşımızın duyarlılığı ve kurallara uymasıyla mümkün olacaktır." dedi.