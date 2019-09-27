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Manyas'ta öğrencilere süt ikramı

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde '27 Eylül Dünya Okul Süt Günü' dolayısıyla okullarda öğrencilere süt dağıtıldı.

Manyas'ta öğrencilere süt ikramı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde '27 Eylül Dünya Okul Süt Günü' dolayısıyla okullarda öğrencilere süt dağıtıldı.


Dünya süt günü nedeni ile Manyas'ta okullarda öğrencilere süt ikramı yapıldı. Öğrencilere süt ikramını Manyas Süt Üreticileri Birliği tarafından temin edildi. Birlikten temin edilen sütler İstiklal İlkokulunda ki öğrencilere dağıtıldı. Süt dağıtımı esnasında öğrencilere hitaben konuşan Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş sütün önemine dikkat çekerek, "Bugün Dünya okul süt günü dolayısıyla sizinle birlikte süt içmeye geldik. Sizden her hafta en az iki-üç kez anne, babanızdan süt istemenizi istiyoruz. Süt içtiğinizde daha güçlü olacaksınız, dersleriniz de daha da başarılı olacaksınız" dedi. İstiklal İlkokulu Müdürü Cumhur Yılmaz da Manyas Süt Üreticileri Birliğine davet ve ikramları için teşekkür etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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