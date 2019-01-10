Mardin'de Araması Bulunan 129 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Mardin'de, araması bulunan 129 kişi, kent genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında yakalandı.
Mardin
'de, araması bulunan 129 kişi, kent genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında yakalandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadele kapsamında 2-9 ocak tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, il merkezinde 30 şahıs, Kızıltepe
'de 43 şahıs, Nusaybin
'de 35 şahıs, Midyat
'ta 16 şahıs, Dargeçit
'te 1 şahıs, Mazıdağı
İlçesi 4 şahıs olmak üzere toplam 129 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere intikali gerçekleştirilmiştir. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:38 Kaynak: İHA
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