Son Dakika Haberleri: Mardin'de Araması Bulunan 129 Kişi Yakalandı

Mardin'de Araması Bulunan 129 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Mardin'de, araması bulunan 129 kişi, kent genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında yakalandı.

Mardin'de Araması Bulunan 129 Kişi Yakalandı, System.String[]
Mardin'de, araması bulunan 129 kişi, kent genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadele kapsamında 2-9 ocak tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, il merkezinde 30 şahıs, Kızıltepe'de 43 şahıs, Nusaybin'de 35 şahıs, Midyat'ta 16 şahıs, Dargeçit'te 1 şahıs, Mazıdağı İlçesi 4 şahıs olmak üzere toplam 129 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere intikali gerçekleştirilmiştir. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
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