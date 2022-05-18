Mardin'de bir yılda bin 284 kaza meydana geldi - Son Dakika
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Mardin'de bir yılda bin 284 kaza meydana geldi

18.05.2022 22:30
Mardin'de bir yılda bin 284 kaza meydana geldi

Mardin'de bir yılda bin 284 kaza meydana geldiMARDİN Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mardin'de bir yılda bin 284 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Mardin'de bir yılda bin 284 kaza meydana geldi

MARDİN Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mardin'de bir yılda bin 284 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

TÜİK yıllık trafik kazası verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3'ü, yaralanmaların yüzde 72,0'ı yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7'si yaralanmaların ise yüzde 28,0'ı yerleşim yeri dışında oldu. Mardin'de ise bin 284 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de bir yılda bin 284 kaza meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de bir yılda bin 284 kaza meydana geldi - Son Dakika
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