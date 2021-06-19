Mardin'de fırınlara yönelik sıkı denetim - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Artuklu ilçesinde fırınlara yönelik hijyen, gramaj ve ruhsat denetimlerinde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, vatandaşların en çok alış veriş yaptıkları ticarethanelerin başında gelen fırınların, halk sağlığına önem veren ortamların oluşturulması için denetimlerde bulunuyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde fırınlara yönelik gramaj, hijyen, ruhsat ve fırınlarda olması gerek asgari şartları taşıyıp taşımadıkları konusunda denetimlerde bulundu.

Ekipler, fırınlarda karşılaşılan eksiklikler ile ilgili olarak gerekli uyarıları yaptıktan sonra giderilmesi zaman alacak konularla ilgili ise iş yeri yetkililerine süreli tebligat veriyor. Denetimler ve tebliğ neticesinde olumsuzluk görülen yerlerde bahse konu eksikliklerin giderilmediği görülen fırınlarda ise idari para cezasıyla birlikte mevzuatta öngörülen diğer yaptırımların da uygulanacağı aktarıldı.

Denetimlerin Mardin genelinde yapılacağı belirtildi. - MARDİN