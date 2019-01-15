Son Dakika Haberleri: Mardin'de Girişimcilik Eğitimi

Mardin'de Girişimcilik Eğitimi

44 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline girişimcilik eğitimi verildi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline girişimcilik eğitimi verildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü ile Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğince Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 60 personele sertifikaları DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün tarafından verildi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa'daki genç girişimci yaşının 23-25, Türkiye'dekinin ise 35 olduğunu belirterek, "Bunu 30'un altına çekmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra da ajans olarak genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Yılmaz Altındağ, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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