Mardin'de Girişimcilik Eğitimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi
personeline girişimcilik eğitimi verildi.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü ile Dicle Kalkınma Ajansı
işbirliğince Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verildi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan 60 personele sertifikaları DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ
ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün tarafından verildi.
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa
'daki genç girişimci yaşının 23-25, Türkiye
'dekinin ise 35 olduğunu belirterek, "Bunu 30'un altına çekmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra da ajans olarak genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.