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Mardin'de ilkokul haftası kutlandı - Son Dakika

Mardin'de ilkokul haftası kutlandı

15.09.2021 14:50

- Mardin'de ilkokul haftası kutlandı Mardin'de ilkokul haftası hazırlanan programla kutlandı Mardin'in Artuklu ilçesinde ilkokul haftası kutlandı.

- Mardin'de ilkokul haftası kutlandı

MARDİN - Mardin'de ilkokul haftası hazırlanan programla kutlandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde ilkokul haftası kutlandı. Program il milli eğitim müdürlüğü binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. 6 Eylül itibariyle ilk ders zilinin çalması ile birlikte 232 bine yakın öğrenci, yeniden okuluyla, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluştu. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasının tüm paydaşları, yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını ve sevincini yaşıyor.

Bu yıl, yeni eğitim-öğretim yılına korona virüs tedbirleri eşliğinde başladıklarını söyleyen Vali Demirtaş, "Milli Eğitim Bakanlığımızın Sağlık Bakanlığımız ile koordineli bir biçimde hazırladığı okul rehberi çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerimizi titizlikle sürdüreceğiz. Bu meyanda okullarımızın maske ve temizlik malzemesi ihtiyaçları öncelikli olmak üzere diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Okullarımızda ve okul pansiyonlarımızda temizlik personellerimizin görevlendirilmesi noktasında gereken adımları ivedilikle attık. Altını çizmek isterim ki evlatlarımızın sağlığı, ilk ve en önemli önceliğimizdir. Onların saçlarının teline zarar gelmemesi için bu dönemde eğitimin tüm paydaşlarıyla yoğun işbirliği içerisinde çalışacağız. Okul yönetimlerinden öğretmenlere, kantin işletmecisinden servis çalışanlarına okulla, sınıfla, öğrenciyle, eğitimle temas eden tüm kesimlerin göstereceği hassasiyetle okullarımızı açık tutacağız" diye konuştu.

Eğitimin tüm paydaşlarını; öğrencileri, öğretmenleri, okul çalışanlarını, velileri ve tüm vatandaşları bir kez daha tedbirler konusunda duyarlı davranmaya davet eden Vali Demirtaş, "Maske, mesafe ve temizlik konularında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlatıyor; bakanlığımız tarafından aşı tanımlaması yapılan tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeksizin aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki bu salgından kurtuluşun yolu aşıdan geçiyor. Aşıyla toplum bağışıklığını kazanacağımızı, kentimizi Türkiye haritasında maviye dönüştürerek risksiz iller kategorisine taşıyacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Mardin'de ilkokul haftası kutlandı
Mardin'de ilkokul haftası kutlandı
Mardin'de ilkokul haftası kutlandı
Mardin'de ilkokul haftası kutlandı

COVIRAN Bereket, Artuklu, Mardin, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de ilkokul haftası kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de ilkokul haftası kutlandı - Son Dakika
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