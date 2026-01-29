Mardin\'de Sağanak Yağış Evi Vurdu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kerpiç bir evin damı çöktü.
Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi'nde anne ile üç çocuğunun yaşadığı evin damı yağışın ardından çöktü. Çökme sırasında ailenin evin başka bir odasında bulunması muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Damın çöktüğü bölüm kullanılamaz hale geldi. - MARDİN
