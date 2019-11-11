Son Dakika Haberleri: Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist yakalandı
Son Dakika Güncel Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist yakalandı

Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist yakalandı

6 saat önce

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist yakalandı.

Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist yakalandı, System.String[]

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan ve Derik ve Kızıltepe ilçelerinde evde gizlendikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.D. ile Ö.E. Derik'te, Suriye uyruklu A.A ise Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.

Saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen N.D. ile Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Suriye uyruklu A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mardin, Derik, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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