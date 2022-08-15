Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

15.08.2022 18:44
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, terörle mücadele, ıstihbarat ve özel harekat şube müdürlüklerince koordineli çalışma yürütüldü.

Örgütle irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin tespit edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanlar incelendi.

Örgütle irtibatlı olduklarına dair bilgiler tespit edilen, çukur-barikat olaylarında örgüt üyesi oldukları ve örgüte işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında ifade ve teşhis bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 20 şüpheli yakalandı, adreslerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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