Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu - Son Dakika

Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu

16.10.2020 08:30

Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Mario Jardel iddialı açıklamalar yaptı. Kariyeri boyunca sayısız başarılar kazanan Jardel, yaptığı açıklamada kendisini Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski ile kıyasladı ve bugün futbol oynaması halinde değerinin ulaşacağı rakamı söyledi.

Mario Jardel, 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında Avrupa futbolunun en üretken golcülerinden biriydi. Türk futbolunun "Süper Mario" olarak da tanıdığı Mario Jardel, kariyerinin en parlak dönemlerini Sporting ve Porto'da yaşasa da Galatasaray taraftarının kalbinde ayrı bir yere sahip.

Ölümcül bir forvet oyuncusu olduğunu her fırsatta kanıtlayan Mario Jardel, dünyada kendisinden daha iyi kafa golü atan başka bir futbolcu olmadığını söyledi.

"FUTBOLDA TARİH YAZDIM, BENZERSİZİM"

Futbola dair açıklamaları özellikle son dönemde dikkat çeken Mario Jardel, bugün aktif olarak hala futbol oynamaya devam etseydi değerinin 150-200 milyon euro arasında olacağını ifade etti.

Futbolda tarih yazdığını dile getiren Mario Jardel, "Evet, sanırım futbolda tarih yazdım. Benzersizim. Ve bunu alçakgönüllülük ile söylüyorum. Lewandowski yılda 55-60 gol atan tek futbolcu! Ben bunu 6-7 yıl boyunca arka arkaya yaptım" dedi.

Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu

Mario Jardel, Galatasaray, Futbol, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu - Son Dakika Spor

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