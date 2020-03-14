Marketlerde hijyen malzemeleri ve bakliyat tedarik etmede sıkıntılar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marketlerde hijyen malzemeleri ve bakliyat tedarik etmede sıkıntılar başladı - Son Dakika

Marketlerde hijyen malzemeleri ve bakliyat tedarik etmede sıkıntılar başladı

6 saat önce

Marketten detaylar Reyonlardan detaylar Market çalışanlarının açıklamaları - "Limon kolonyası en çok aranan ürün"BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın nedeniyle paniğe kapılanlar, marketlerde makarna ve pirinç gibi uzun ömürlü gıda ürünleri ile hijyen malzemeleri, kolonya ve tuvalet...

Marketten detaylar

Reyonlardan detaylar

Market çalışanlarının açıklamaları - "Limon kolonyası en çok aranan ürün"

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın nedeniyle paniğe kapılanlar, marketlerde makarna ve pirinç gibi uzun ömürlü gıda ürünleri ile hijyen malzemeleri, kolonya ve tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

Schöneberg ilçesinde süpermarket işleten İbrahim Öztürk, 30 yıldır gıda işiyle uğraştığını belirterek, "İlk defa böyle bir anormal ve olağanüstü durum yaşıyoruz." dedi.

Alman müşterilerin de kolonya aradıklarını aktaran Öztürk, "Artık markaya filan bakılmıyor. Limon kolonyası en çok aranan ürün. Dün 500 civarında bulduk. Daha tezgaha koymadan tükendi." diye konuştu.

Öztürk, 2 haftadır makarna, un ve yaş mayanın yok sattığını kaydederek, "Vatandaş, tuvalet kağıdı stoku yapıyor. Polonya'dan tuvalet kağıdı bulduk, tükendi. Türkiye'den gelen tuvalet kağıdı bile sattık. Mal tedarik etmede sıkıntımız var. Birçok ürünün yerine mal koyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tuvalet kağıdı, un, pirinç tedarik edemiyoruz"

10 yıldır babasıyla süpermarket işleten Alper Öztürk de makarna ve pirinç gibi ürünleri tedarik etmede sıkıntı yaşamaya başladıklarını dile getirerek, "İki haftadan beri tuvalet kağıdı, un, pirinç tedarik edemiyoruz. Stoklar da boşalmaya başladı." dedi.

Alışveriş yapan Serkan Yazıcı ise herkes de panik havası oluştuğunu, bu nedenle marketlere hücum edildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hijyen malzemesi bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bulunduğumuz muhitte tüm marketlerde aynı sıkıntı var. Çocukları düşünerek alışveriş yapıyoruz. Daha da ürünler tükenirse, biz de önlemimizi alacağız. Olmazsa eski zamanlara döneceğiz, ekmeğimizi kendimiz yapacağız."

Marketlerde hijyen malzemeleri ve bakliyat tedarik etmede sıkıntılar başladı

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:57 Kaynak: AA
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