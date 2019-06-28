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Marmara'da sağanak

44 dakika önce

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:37 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi, Güncel
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