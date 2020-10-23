Marmaris Belediyesi 2021 bütçesi onaylandı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2021 yılı performans programı ve bütçesi görüşülerek kabul edildi.

Marmaris Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Ekim Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşiminin Armutalan Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı meclis oturumunda, 2021 yılı bütçesi görüşülerek onaylandığı bildirildi.

Marmaris Belediyesi 2021 yılı bütçesi 141 milyon 620 bin lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kaynakları en verimli şekilde kullandıklarını, hedefleri tutturmak için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti.