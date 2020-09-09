Marmaris'te balıkçı barınağında ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde balıkçı barınağında ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Adaköy Mahallesi Yalancı Boğaz mevkisindeki balıkçı barınağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede barınaktaki konteynere ve yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, balıkçı barınağı ve konteyner kullanılamaz hale geldi, ormanlık alan küçük çaplı zarar gördü.