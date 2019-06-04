Marmaris'te resmi bayramlaşma töreni yapıldı
1 saat önce
Marmaris'te Ramazan Bayramı münasebetiyle Kaymakamlığın ev sahipliğinde bayramlaşma töreni yapıldı.
Marmaris
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
'te Ramazan Bayramı
münasebetiyle Kaymakamlığın ev sahipliğinde bayramlaşma töreni yapıldı.
Bayramlaşmanın ilk adresi Siteler Mahallesi'nde bulunan öğretmenevi oldu. Buradaki kutlama programına Kaymakam Celalettin Yüksel, Belediye Başkanı Mehmet Oktay
, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan
, İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Çetinkaya
, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyelerinin katıldığı bayramlaşma, İlçe Emniyet Müdürlüğü
, İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmaris Huzurevi ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nda devam etti. - MUĞLA
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