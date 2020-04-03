Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı - Son Dakika

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Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı
6 saat önce
Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yasaklar alındı.
Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yasaklar alındı.
Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Bu kapsamda, ilçe merkez ve mahallelerinde ferdi ve toplu olarak yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekme, sportif ve hobi faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:40 Kaynak: AA
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