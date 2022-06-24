Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden Sacit Ayhan (34), sevk edildiği adliyede tutuklandı.Sacit Ayhan'ın yakalanmasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 'Kadro' isimli özel eğitimli köpek de kullanıldı. Benzin ve tiner gibi kokularına duyarlı 'Kadro'nun, yangının başlangıç noktasını belirlediği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (4) - Son Dakika

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