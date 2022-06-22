Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Saat 20.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken Marmaris Belediyesi yetkililerinden konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

"SABOTAJ İHTİMALİ YÜKSEK"

Yangına ilişkin detayları paylaşmak üzere canlı yayına telefonla bağlanan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sabotaj ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

"ORMANI BÜYÜK ORANDA KAYBEDİYORUZ"

Oktay açıklamasında, "Yangın Yediadalar denilen bölgede başladı. Sabotaj ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yanan bölge Marmaris'in en bakir bölgesi, genç bir ormandı ama maalesef büyük oranda kaybediyoruz. İlk başta havadan müdahale oldu ancak havanın kararması ile helikopter iniş yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: 3-4 KİŞİ KAÇARKEN GÖRÜLDÜ

Öte yandan sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren bir başka açıklama da Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ten geldi. Öztürk yaptığı açıklamada, "Geçen sene de yaşadık biz bu olayı. Üç yerde birden yangın çıktı. Sabotaj şüphesi var. Sabotaj ihtimali yüzde 90. Oradaki arıcılar, 3-4 kişinin kaçtıklarını gördüklerini söyledi. Polis ekipleri inceliyor. 3 ayrı bölge cayır cayır yanıyor" ifadelerini kullandı.