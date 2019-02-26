Son Dakika Haberleri: Marşı 2 Günde Ezberleyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Okudular

Marşı 2 Günde Ezberleyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Okudular

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat ziyaretinde 'Hedef 2023' marşını okuyan Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri o anın gururunu yaşıyor.

Marşı 2 Günde Ezberleyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Okudular, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat ziyaretinde 'Hedef 2023' marşını okuyan Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri o anın gururunu yaşıyor. Öğrenciler marşı 10 ayrı dilde külliyede de okumak istiyor.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, miting öncesi Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri sürpriz yaptı. Öğrenciler, Hüseyin Akbaş Spor Salonu içerisinde müzik öğretmenleri Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği, 'Hedef 2023' marşını okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, marşı 2 günde ezberlediklerini öğrendiği 50 öğrenciyi ve öğretmenlerini tebrik etti. Okulun müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç, marşı kısa sürede hazırladıklarını söyleyerek, "Daha sonra da Cumhurbaşkanımıza öğrencilerimiz ile birlikte söyledik" dedi. Öğrencilerden Begüm Olhan da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında marşı söyleyeceklerini duyduklarında heyecanlandıklarını ve uykularının kaçtığını belirtti. Öğrencilerden Azra Çekiç ise marşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10 farklı dilde bir kez daha söylemek istediklerini ifade etti.

'HEDEF 2023' MARŞININ SÖZLERİ

Birlik olmalıyız, güçlü olmalıyız

Sabır, emek samimiyetle hedefe varmalıyız.

Hedef 2023, Anadolu'da bir güç Hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeklere dönüşüdür bu güç.

Bilime sevdalı, kültüre meraklı, Yenilikçi nitelikli ve de ahlaklı,

Hedef 2023 Anadolu'da bir güç, Hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeklere dönüşüdür bu güç. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:49 Kaynak: DHA

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