Masa tenisinde Büyükşehir ilk devreyi lider tamamladı

Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, dördüncü etap maçlarının ardından ilk devreyi lider tamamladı.



Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. Etap maçları Adana'da tamamlandı. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda Bursa temsilcisi birinci gün Yalova Belediye Gençlikspor ve Veteran MTD takımlarını 4-0'lık sonuçlarla mağlup etti. İkinci gün oynanan tek maçta Adana Masa Tenisi İhtisas ile karşılaşan yeşil-beyazlılar maçtan 4-2 galip ayrıldı. Aldığı bu sonuçlarla dördüncü etap maçlarını da yenilgisiz kapatan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 29 puanla Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi ilk yarısını lider tamamladı. - BURSA