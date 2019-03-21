Masal Kahramanları Küçük Öykü'ye Destek Olmak İçin Geliyor!

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) üyeleri, Öykü Arin'e umut olmak için kolları sıvadı. Tüm fotoğrafseverlere açık çağrı yapan dernek başkanı Seda Şengök 'Öykü, 19 Mart'ta 4 yaşına bastı. Ona masallarla, fotoğraflarla dolu bir dünya verebilmeyi hayal ediyoruz. Pamuk Prenses, Alaaddin, Keloğlan, Rapunzel, Öykü için Konak Meydanında olacak. Masallardan oluşanfotoğrafsergimizi Öykü'ye armağan ediyoruz. Tüm fotoğrafçı dostlarımızı da Öykü'ye umut olmak için kan bağışında bulunmaya çağırıyoruz'dedi.

Fotoğrafseverleri Öykü Arin ve donör bekleyençocuklar içiniyilik hareketinin bir parçası olmaya davet eden Şengök, bağışçı olmak için bazı şartlar gerektiğini belirtti. 'Bağışçı olmak isteyenkişi; 18-50 yaş aralığında sağlıklıolmalıdır. Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV ( AIDS ) tanısı almamış olmalıdır. Kronik hastalığı olan vedüzenli ilaç kullanan kişilerin doktor tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.'

'Masallar' sergisinin açılışı 22 Mart Cuma günü 18.00'de gerçekleşecek. 22 ve 23 Mart süresince, Konak Meydanındaki İş Bankasıkarşısına kurulacak sergi iki gün boyunca gezilebilir. Serginin yanındaki Kızılay aracında 12.00 – 19.00 saatleri arasında kök hücre ekibine kan bağışında bulunulabilir.